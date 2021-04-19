Ефимов: В Москве четыре предприятия расширили производство на 5,2 тысячи кв. метров
В первом квартале 2021 года четыре предприятия расширили производственные площадки на 5,2 тысячи квадратных метров. Компании воспользовались услугой Агентства промышленного развития Москвы по локализации производства в столице, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«С помощью Агентства промышленного развития компании нашли площадки для расширения своего производства, их общая площадь составила 5,2 тысячи квадратных метров. В развитие площадок предприятия планируют вложить 1,1 миллиарда рублей. Благодаря расширению производств появится более 120 новых рабочих мест», - заявил Ефимов.
По словам заместителя мэра, в прошлом году Агентство промышленного развития помогло расширить или разместить свое производство в столице семи предприятиям. Общий объем запланированных ими инвестиций составил 1,7 миллиарда рублей.
В этом году услугой по локализации производств воспользовались разработчик уникальных решений для различных отраслей промышленности на основе свойств синтезируемых материалов из алмаза «Фрезарт», изготовитель детских игрушек «Столичные игрушки», производитель медицинских изделий «Кристи», производитель санитарно-гигиенического оборудования и дезинфицирующих средств «РБР трейд».
«Локализация производства на территории города – одна из самых востребованных услуг Агентства промышленного развития Москвы», - рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. Из других услуг агентства можно отметить «Банк технологий», в котором промышленники могут найти технологии для оптимизации производственного процесса. Также агентство, по словам Прохорова, поддерживает работу горячей линии для промышленных предприятий и чат-бота в Телеграм, через которые можно, к примеру, узнать о действующих на территории Москвы мерах поддержки и возможностях технологического аудита, а также оказывает услугу полного техаудита предприятия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 632 / сут.
Умерли
106 тыс.+389 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+7 391 / сут.
- Володин предрек новые санкции против ТЭК и промышленности России
- Times: Британия создаст новый закон для борьбы с Россией и Китаем
- Турция одобрила производство «Спутника V»
- Три российских альпиниста пропали в Гималаях
- На Украине призвали декоммунизировать национальную кухню
- Bloomberg предрек подорожание нефти до 74 долларов
- Контроль над дорожными знаками вернут МВД
- МВД: электронные паспорта россиян будут содержать отпечатки двух пальцев рук
- Пушков дал совет Британии, которая отправила свои корабли в Черное море
- Европейские топ-клубы объявили о создании Суперлиги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru