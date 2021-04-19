Ефимов: В Москве четыре предприятия расширили производство на 5,2 тысячи кв. метров

В первом квартале 2021 года четыре предприятия расширили производственные площадки на 5,2 тысячи квадратных метров. Компании воспользовались услугой Агентства промышленного развития Москвы по локализации производства в столице, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С помощью Агентства промышленного развития компании нашли площадки для расширения своего производства, их общая площадь составила 5,2 тысячи квадратных метров. В развитие площадок предприятия планируют вложить 1,1 миллиарда рублей. Благодаря расширению производств появится более 120 новых рабочих мест», - заявил Ефимов.

По словам заместителя мэра, в прошлом году Агентство промышленного развития помогло расширить или разместить свое производство в столице семи предприятиям. Общий объем запланированных ими инвестиций составил 1,7 миллиарда рублей.

В этом году услугой по локализации производств воспользовались разработчик уникальных решений для различных отраслей промышленности на основе свойств синтезируемых материалов из алмаза «Фрезарт», изготовитель детских игрушек «Столичные игрушки», производитель медицинских изделий «Кристи», производитель санитарно-гигиенического оборудования и дезинфицирующих средств «РБР трейд».



«Локализация производства на территории города – одна из самых востребованных услуг Агентства промышленного развития Москвы», - рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. Из других услуг агентства можно отметить «Банк технологий», в котором промышленники могут найти технологии для оптимизации производственного процесса. Также агентство, по словам Прохорова, поддерживает работу горячей линии для промышленных предприятий и чат-бота в Телеграм, через которые можно, к примеру, узнать о действующих на территории Москвы мерах поддержки и возможностях технологического аудита, а также оказывает услугу полного техаудита предприятия.