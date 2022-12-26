Ефимов: В Лефортове по программе КРТ реорганизуют два участка

Московское правительство приняло решение о развитии территории бывшей промышленной зоны «Серп и Молот» и земельного участка на 2-й Синичкиной улице в районе Лефортово (ЮВАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам чиновника, общая площадь участков составляет порядка 4,5 га. На реализацию проекта город потратит 11,5 млрд рублей. На данных территориях возведут общественно-деловые и социальные объекты, работу здесь смогут получить около 500 москвичей. Ежегодно объект будет приносить в бюджет столицы свыше 160 млн рублей.

Сейчас на реконструируемых территориях находятся автостоянка, складские помещения, заброшенная площадка и бывший хлебозавод. Реконструкцию территории смогут осуществить собственники, город или выигравший торги инвестор. В двух последних случаях правообладателям выплатят компенсацию в размере рыночной стоимости земельного участка и строений, расположенных на нем.

Министр московского правительства, глава Департамента городского имущества столицы Максим Гаман заявил, что на участках построят порядка 115 тысяч «квадратов» недвижимости, из которых примерно 74 тысячи квадратных метров займут жилые дома, построенные для москвичей, попавших под программу реновации.

Гаман добавил, что на реконструируемых территориях возведут учебный комплекс, включающий в себя школу для 200 учащихся и детский сад для 100 воспитанников. Кроме того, здесь появятся взрослая поликлиника площадью свыше 7000 «квадратов», готовая принять 320 пациентов за смену, и детская поликлиника площадью 14,4 тысячи квадратных метров. Также здесь построят объекты общепита, офисные комплексы и магазины.

