Ефимов: в четырех индустриальных кварталах Москвы создадут 25 тысяч рабочих мест
Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проекты решений о комплексном развитии территорий в четырех бывших промзонах – на двух участках в «Медведково», а также на участках в «Алабушево» и «Грайвороново». Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Вложения в реорганизацию территорий превысят 65 миллиардов рублей, а поступления в бюджет составят 6 миллиардов рублей в год», - отметил он. По его словам, благодаря этим проектам в городе будут созданы ещё 25 тысяч рабочих мест.
На упомянутых участках находятся гаражи, автостоянки, автосервисы и склады. На их месте возведут более 825 тысяч квадратных метров недвижимости, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
В частности, как уточнил чиновник, в «Алабушево» построят экологичные производства на 64 тысячи квадратных метров, в «Грайвороново» - 97 тысяч квадратных метров жилья. Еще 664 тысячи квадратных метров на территории четырех бывших промзон отведены под общественно деловую застройку: банки, офисы, магазины.
Ранее власти Москвы согласовали проект развития другого участка промзоны «Грайвороново»: около станции МЦК «Новохохловская» и одноименной станции МЦД-2 появятся научно-производственные и общественно-деловые пространства, следует из материалов мэрии.
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