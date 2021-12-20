Ефимов: в четырех индустриальных кварталах Москвы создадут 25 тысяч рабочих мест

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проекты решений о комплексном развитии территорий в четырех бывших промзонах – на двух участках в «Медведково», а также на участках в «Алабушево» и «Грайвороново». Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«Вложения в реорганизацию территорий превысят 65 миллиардов рублей, а поступления в бюджет составят 6 миллиардов рублей в год», - отметил он. По его словам, благодаря этим проектам в городе будут созданы ещё 25 тысяч рабочих мест.



На упомянутых участках находятся гаражи, автостоянки, автосервисы и склады. На их месте возведут более 825 тысяч квадратных метров недвижимости, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.



В частности, как уточнил чиновник, в «Алабушево» построят экологичные производства на 64 тысячи квадратных метров, в «Грайвороново» - 97 тысяч квадратных метров жилья. Еще 664 тысячи квадратных метров на территории четырех бывших промзон отведены под общественно деловую застройку: банки, офисы, магазины.



Ранее власти Москвы согласовали проект развития другого участка промзоны «Грайвороново»: около станции МЦК «Новохохловская» и одноименной станции МЦД-2 появятся научно-производственные и общественно-деловые пространства, следует из материалов мэрии.

