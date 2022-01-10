Ефимов: в бывшую промзону «Огородный проезд» вложат свыше 62 млрд рублей
В редевелопмент двух участков бывшей столичной промышленной зоны «Огородный проезд» общей площадью 22,5 гектара вложат 62 миллиарда рублей инвестиций, ежегодные поступления в бюджет ожидаются на уровне 3,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В будущем здесь построят жилые дома, образовательные и спортивные учреждения, а также объекты общественно-делового назначения. Для города будет создано более 18 тысяч новых рабочих мест», - поделился планами вице-мэр.
Согласно опубликованным мэрией материалам, речь идет об участке, который ограничен МЦД-2 и Огородным проездом, а также о площадке между Складочной улицей и жилым комплексом на Новодмитровской улице. Сейчас там находятся автосервисы, склады и офисы.
Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, на этих участках возведут более 615 тысяч квадратных метров недвижимости. Это 245 тысяч квадратных метров жилья, включая дома для переселения по программе реновации, ещё 370 тысяч квадратных метров предназначены для строительства образовательных учреждений, спортивных клубов, банков, кафе, торговых центров и прочих общественно-деловых построек.
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