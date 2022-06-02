Ефимов: В 2022 году столичные школы и детские сады получили от города 16 зданий

С января 2022 года Москва выделила городским детским садам и школам 16 зданий общей площадью более 120 тысяч «квадратов». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, здания были выделены четырем детским садам и 12 школам. Ефимов отметил, что теперь учреждения смогут принять почти 7,5 тысячи воспитанников и учеников.

«Город стремится создать комфортные условия для обучения юных москвичей», – сказал заммэра.

В свою очередь руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что самое крупное здание площадью более 23 тысяч «квадратов» закреплено за школой №338. По его словам, в учебном заведении, которое будет располагаться на улице Сосенский Стан, сможет заниматься сразу 1,1 тысячи учеников.

Также Гаман отметил, что в 2021 году самое большое здание было закреплено за школой №158 в Валдайском проезде. Площадь здания достигает 33 тысячи квадратных метров, оно рассчитано почти на две тысячи учеников.

Всего в прошлом году Москва передала 12 детским садам и восьми школам 20 зданий общей площадью 136 тысяч «квадратов».

