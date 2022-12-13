Ефимов: В 2022 году половина крупных и средних столичных компаний получила поддержку города
В 2022 году около 400 крупных и средних промышленных предприятий Москвы получили поддержку города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в столице работает 700 крупных промышленных предприятий, им доступны различные антикризисные меры поддержки – субсудии, займы и специальные статусы.
«В текущих условиях, вызванных беспрецедентным санкционным давлением, у компаний появился дополнительный запрос на такие инструменты», - рассказал Ефимов.
По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в правительство оценили реальные запросы города. Новые механизмы стали востребованными. Так, сумма одобренных предприятиям заявок на льготные инвестиционные кредиты уже достигла отметки в 10 миллиардов рублей.
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