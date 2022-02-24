Ефимов: В 2021 году объем выпуска электрического оборудования в Москве увеличился почти на 66%
В 2021 году объем производства электрического оборудования в столице увеличился почти на 66%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что в городе продолжается стабильное наращивание объемов промышленного производства.
«Объем отгруженной продукции составил 106 миллиардов рублей. Предприятия отрасли постоянно осваивают новые технологии, чтобы обеспечивать растущую потребность в своей продукции, - сказал вице-мэр.
По его словам, город, в свою очередь, оказывает максимальное содействие развитию этих производств, помогает им снизить налоговую нагрузку, в том числе за счет присвоения статуса промкомплекса, который получили уже более 60 предприятий.
Он отметил, что промышленники города смогли значительно увеличить производство кабелей и кабельной арматуры, электрических ламп и осветительного оборудования, а также электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств.
Наибольшую положительную динамику показал выпуск электрических ламп и осветительного оборудования.
По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в 2021 году промышленное производство осветительного оборудования выросло в Москве примерно в 7,5 раз. «Увеличение объемов выпуска этой группы товаров в том числе объясняется массовым возвращением сотрудников в офисы и спросом на дополнительное освещение», - пояснил он.
Отмечается, что также в 2021 году производитель «Световые Технологии» увеличил продажи осветительного оборудования, в том числе за счет участия в обеспечении своей продукцией медучреждений и станций БКЛ метро Москвы.
Темпы производства увеличили и производители кабельной продукции. Так, столичный завод «Спецкабель» в прошлом году выпустил почти 20 тысяч километров огнестойких кабелей.
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