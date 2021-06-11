Ефимов: Утвержден проект строительства детского сада и ЖК в бывшей промзоне «Октябрьское поле»

Московские власти утвердили проект строительства жилого комплекса и детского сада на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» в рамках проекта «Индустриальные кварталы».

«Проект строительства детского сада на 100 мест и четырех жилых домов на более чем 900 квартир на территории бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле» получил свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения. Общая площадь новой очереди проекта составит почти 80 тысяч квадратных метров», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, при согласовании проекта комплексного развития этой территории набор социальных объектов определялся, исходя из потребностей жителей района.

«Срок реализации проекта рассчитан на пять лет, но инвестор планирует завершить строительство до конца 2024 года. В настоящий момент уже ведется строительство жилого дома с пристроенной поликлиникой и стоматологией на 150 посещений в смену и школы для 800 учащихся – ее планируется открыть через два года», - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В рамках проекта «Индустриальные кварталы» инвестор возведет поликлинику, школу и детсады на 200 мест, а также недвижимость общей площадью более 170 тыс. кв.м.

«Наша задача – не просто построить дом, в котором будет приятно жить, а обеспечить комфорт и удобство для будущих жильцов. Шаговая доступность всех основных социально-бытовых объектов – это базовый принцип наших проектов, которому мы верны уже много лет», – отметила гендиректор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова.

Реализация городского проекта «Индустриальные кварталы» позволит создать около полумиллиона новых рабочих мест и привлечь более 7 триллионов рублей частных инвестиций.

Всего в рамках проекта комплексного развития территорий бывших московских промзон планируется реорганизовать более 120 участков. В частности, это бывшие промзоны «Бескудниково», «Коровино», «Грайвороново», «Зюзино», «Чертаново», «Тёплый Стан», «Кунцево» и «Каширское шоссе».

