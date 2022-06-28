Ефимов: Участок в Бескудниковском районе реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы»
Участок в Бескудниковском районе на севере Москвы будет преобразован по проекту комплексного развития неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы». Соответствующий проект решения опубликован на сайте правительства Москвы.
Как сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, объем инвестиций в редевелопмент участка составит порядка 8,2 млрд рублей. Он отметил, что новый индустриальный квартал будет располагаться на Дмитровском шоссе, около станции метро «Верхние Лихоборы».
«Площадь участка, подлежащего комплексному развитию, составляет почти два гектара. Ежегодные поступления в бюджет города от реализации проекта оцениваются в 710 млн рублей», - сказал заммэра и подчеркнул, что в индустриальном квартале смогут работать около двух тысяч человек.
В свою очередь руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на Дмитровском шоссе будет построено 80 тысяч «квадратов» недвижимости. По его словам, на участке появятся, в частности, торговые центры, рынки, магазины и банки.
Так, комплексное развитие территорий бывших промзон и неэффективно используемых территорий Москвы по проекту «Индустриальные кварталы» поможет городу получить около 550 тысяч новых рабочих мест.
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