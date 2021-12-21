Ефимов: третий индустриальный квартал появится в бывшей промзоне «Южный порт»

Столичные власти согласовали третью концепцию в рамках комплексного развития бывшей промзоны «Южный порт», общий объем инвестиций по новому объекту в районе Текстильщики превысит 40 миллиардов рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Участок расположен между Третьим Транспортным Кольцом и Волгоградским проспектом, его площадь составляет почти 23,5 гектара. Сейчас там находятся склады, автотехцентр и ремонтно-складская база», - уточнил он.

По словам вице-мэра, предусмотрено создание 11 тысяч новых рабочих мест, объем ежегодных поступлений в бюджет ожидается на уровне 3,6 миллиарда рублей.

Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, по проекту там будут построены торговые центры, рестораны, кинотеатры, банки и музеи общей площадью более 452 тысяч квадратных метров. «Предельный срок реализации проекта от момента заключения договора составит не более 15 лет», - рассказал он.

