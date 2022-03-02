Ефимов: Товарооборот Москвы и Вьетнама вырос за год на 36%

Товарооборот российской столицы с Вьетнамом достиг в 2021 году 3,9 миллиарда долларов, что на 36% превышает показатель 2020 года. За 12 месяцев несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в эту азиатскую страну вырос в семь раз. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает портал «Экономика Москвы».

«Вьетнам - один из ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На экспорт в эту страну приходится около 548 миллионов долларов, на импорт – порядка 3,32 миллиарда долларов», – уточнил заместитель мэра.

Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы представляет наибольший интерес для иностранных партнеров: на его долю приходится 97% всех поставок во Вьетнам. Если в 2020 году экспорт составлял 76,79 миллиона долларов, то в 2021 году он уже достиг 533,3 миллиона долларов. Основная группа поставляемых товаров: механическое оборудование, электрические устройства и аппаратура связи.

Развитию экспорта в том числе способствует создание зоны свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС на основе соглашения от 2016 года. Как отмечает глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, в структуре экспорта столичной продукции во Вьетнам, 93,3% приходится на промышленные товары.

«За 2021 год столичные экспортеры поставили их на 497,76 миллиона долларов. Большую часть занимает механическое оборудование: его поставки выросли в 21 раз и достигли 94,53 миллиона долларов. В 7,8 раза вырос экспорт электрических устройств и аппаратуры связи – до 29,05 миллиона долларов, поставки оптики и медицинских изделий увеличились в 2,5 раза и превысили 9 миллионов долларов», – рассказал Александр Прохоров.

Экспорт продукции АПК также показал положительную динамику. В 2021 году поставки увеличились на 9,1% и составили 35,54 миллиона долларов. В Центре «Моспром» основной рост связывают с увеличением более чем в 2 раза экспорта молочного детского питания: с 9,44 миллиона долларов 2020 году до 20,5 миллиона долларов в 2021 году.

Кроме того, вырос экспорт субпродуктов домашнего скота – 1,84 миллиона долларов, в 3,5 раза больше показателя 2020 года; шоколадных изделий – 1,23 миллиона долларов, рост в 2,5 раза относительно 2020 года; сахаристых кондитерских изделий – 0,55 миллиона долларов, рост в 2 раза относительно 2020 года.

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