Ефимов: Товарооборот Москвы и Чили в 2021 году вырос на 10%

Внешний оборот торговли российской столицы и Чили в 2021 году превысил 263,6 миллиона долларов, это на 10% больше, чем в 2020 году. Такую статистику привёл заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Страны Латинской Америки – одно из приоритетных направлений для развития несырьевого неэнергетического экспорта Москвы, даже несмотря на удаленность регионов друг от друга. Общие экспортные поставки продукции столицы РФ выросли на 17% и превысили 14 миллионов долларов, при этом поставки несырьевого неэнергетического сектора остались на уровне 2020 года», – отметил Ефимов.

Основной объем московского экспорта в Чили приходится на продукцию промышленного сектора. В 2021 году её поставлено на 4,3 миллиона долларов, что на 26,7% больше, чем в 2020 году, уточни глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский:

«В качестве перспективы развития несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Чили можно рассматривать поставки диагностических реагентов, средств для макияжа и ухода за кожей, продуктов неорганической химии, а также пластмассы и изделий из них».

По оценке центра «Моспром», большим потенциалом обладает экспорт сельскохозяйственной продукции в Чили, поскольку средний номинальный уровень таможенных пошлин на данную категорию товаров один из самых низких среди стран Латинской Америки. По итогам 2021 года Москва экспортировала агропромышленную продукцию на 670 тысяч долларов - 26,2% всего российского экспорта данной категории товаров на этот рынок. В свою очередь столица РФ импортирует из Чили рыбу и морепродукты, фрукты и орехи, а также готовые продукты из мяса.

Центр «Моспром» создан Департаментом инвестиционной и промышленной политики, и занимается поддержкой промышленного экспорта, поставок за рубеж продукции агропромышленного комплекса. Эксперты центра анализируют целевые рынки для столичных производителей, изучают рисковый профиль, состояние отрасли. Индивидуальная аналитика специалистов «Моспрома» для компаний определяет наиболее эффективную стратегию выхода на зарубежные рынки.

В рамках байерской программы «Моспром» бесплатно, на основе конкретных экспортных потребностей помогает столичным компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, обеспечивает участие производителей в международных выставках и бизнес-миссиях.

