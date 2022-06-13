Ефимов: технополис «Москва» вновь возглавил рейтинг индустриальных парков России

Особая экономическая зона (ОЭЗ) столицы «Технополис “Москва”» по итогам 2021 года сохранила лидерство среди 120 площадок в VI Рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон, который составил Аналитический центр «Эксперт». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам прошлого года резиденты технополиса более чем в три раза увеличили объем инвестиций по сравнению с 2020 годом, потратив на строительство и развитие производств почти 28,5 миллиарда рублей», – отметил вице-мэр.

Возможности ОЭЗ Москвы позволяют привлекать новых инвесторов различных отраслей. По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в прошлом году к группе технологических компаний присоединились разработчики программного обеспечения и компьютерной техники, компании, специализирующиеся на обработке и хранении данных, а также представители фармацевтической отрасли и производители медицинских изделий.

Руководитель департамента подчеркнул, что в 2021 году инвесторы уже вложили в создание и развитие своих предприятий более 9,1 миллиарда рублей.

Как отметил гендиректор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев, важнейшим событием прошлого года стало открытие трех инновационных лабораторно-промышленных корпусов на площадке «Алабушево» под Зеленоградом общей площадью около 30 тысяч квадратных метров.

Технологические компании получили возможность не только строить там заводы с нуля, но и арендовать готовые современные пространства, что сокращает сроки запуска проектов и требует меньше вложений.

