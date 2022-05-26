Ефимов: Сумма налоговых поступлений от фармпредприятий Москвы выросла на 38%

Производители лекарств и медицинских изделий в первом квартале 2022 года перечислили в консолидированный бюджет Москвы более 4,5 миллиарда рублей – это на 38,4% больше, чем за первый квартал 2021 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В условиях санкций столичные фармацевтические предприятия наращивают производство и увеличивают выпуск продукции для импортозамещения. Фармацевтическая сфера входит в число крупнейших налогоплательщиков среди промышленных отраслей столицы и формирует около 10% налоговых поступлений от обрабатывающих производств Москвы», – подчеркнул вице-мэр.

«Более 68% поступлений от фармсектора за январь – март 2022 года обеспечил налог на прибыль – 3,1 миллиарда рублей. Это на 38,5% больше, чем было в первом квартале 2021 года. На НДФЛ пришелся 31% налоговых поступлений – около 1,4 миллиарда рублей. Это на 43,7% превысило показатель аналогичного периода прошлого года», – рассказал глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Москва - крупнейший в стране производитель лекарств: на столицу приходится 22% общероссийского объема поставленной заказчикам с января по март фармацевтической продукции.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, на её территории работают свыше 140 производителей фармацевтической продукции и мединструментов.

«В первом квартале 2022 года объем изготовленных столичными промышленниками лекарственных препаратов вырос на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а медицинских инструментов и оборудования – на 98,3%», - отметил Овчинский.

Правительство Москвы и крупнейший в стране покупатель лекарственных средств, медицинских изделий для городских больниц и льготных категорий граждан. Ежегодный объем заказа с учетом средств ОМС составляет более 75 миллиардов рублей.

