Ефимов: Сумма на рублевых счетах в банках Москвы выросла на 15 процентов

Объем рублевых счетов, депозитов и вкладов в московских банках с марта по май увеличился на 14,9% и оставил 71,1 триллиона рублей, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общий объем средств, размещенных гражданами к началу июня составил больше 48,2 триллиона рублей, из них 37,1 триллиона рублей в национальной валюте и около 11,1 триллиона рублей в иностранной валюте и драгоценных металлах», - сказал Владимир Ефимов.

На депозитах и счетах граждан, а также компаний сосредоточено 81% рублевых средств. На депозитах и счетах юридических лиц размещено 21,6 триллиона рублей – 58,1% от общей суммы в национальной валюте. Объем средств физлиц без учета эскроу-счетов составил почти 8,5 триллиона рублей, или 22,9 процента.

Владимир Ефимов отметил, что в самом начале экономического кризиса, который спровоцировали санкции, в столице отмечался отток денег в национальной валюте на 2,1%. После того как Центробанк поднял в марте ключевую ставку до рекордных 20 процентов, а вслед за ним банки повысили ставки по вкладам и накопительным счетам, приток средств клиентов в кредитные организации возобновился.

«Значительно поменялась структура счетов и вкладов: доля рублевых средств выросла с 67,2 до 76,9 процента, в то время как доля валюты и драгметаллов сократилась с 32,8 до 23,1 процента», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамент экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Такая динамика связана с укреплением курса рубля, на фоне которого объем средств в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте с начала марта сократился почти на 30 процентов.

