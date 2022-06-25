Ефимов: Сумма контрактов с малым и средним бизнесом в Москве превысила 20 млрд рублей

За 5 месяцев этого года с представителями малого и среднего бизнеса на портале поставщиков города Москвы было заключено свыше 120 тысяч контрактов на более чем 20 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Число поставщиков на портале превышает 266 тысяч, более 90 процентов из них составляет малый и средний бизнес», – сказал он.

Ефимов также напомнил, что с первого августа условия сотрудничества для поставщиков будут расширены. Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил предельный размер закупок малого объема на портале, что позволит привлечь еще большее количество участников.

Со своей стороны руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, подчеркнул, что портал поставщиков стал не только инструментом для проведения закупок в интересах Москвы и других регионов, но и предоставляет предпринимателям гарантированный и надежный канал сбыта продукции.

«Мы активно развиваем ресурс: в июне этого года был представлен новый сервис – Площадка товарной кооперации регионов. Он позволит производителям со всей страны продавать необходимое сырье, комплектующие и находить новых партнеров, а потребителям – приобретать продукцию, производимую в России и дружественных странах», – заметил Щербаков.

