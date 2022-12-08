Ефимов: Строительство завода по производству SIM-карт началось под Зеленоградом

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – компания «Исткомпис Рус» – начал строительство нового завода по производству SIM-карт на площадке «Алабушево». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инвестор уже получил все разрешительные документы на строительство, сейчас заканчиваются подготовительные работы по закладке нового предприятия.

«Резидент ОЭЗ намерен вложить в реализацию проекта более 200 миллионов рублей, а завершить строительство планируется уже в следующем году», – отметил вице-мэр.

На заводе планируется выпуск как традиционных SIM-карт, так и будет продолжена работа по дальнейшему совершенствованию виртуальных карт (eSIM).

Как рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, компания ежегодно производит свыше 60 миллионов единиц продукции как для российского, так и зарубежного рынков на своем предприятии в Зеленограде и на других площадках.

«Открытие нового завода позволит собрать основные производственные мощности в одном месте», – подчеркнул Овчинский.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, на новом производстве появится свыше 50 новых вакансий.

