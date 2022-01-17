Ефимов: Строительство ряда объектов Северного дублера Кутузовского проспекта завершено на 85%

Часть объектов Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) Москвы готова на 85%. Специалисты завершили перемещение металлического пролетного строения и монтаж балок моста через Москву-реку. Близко к завершению возведение эстакады через Рублевское шоссе, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Автодорожная концессия по строительству Северного дублера Кутузовского проспекта – самая крупная в Москве, как по своим размерам, так и в финансовом плане. В строительство новой трассы инвестируют более 50 миллиардов рублей. Мы рассчитываем, что автодорогу сдадут в эксплуатацию своевременно», - рассказал заместитель мэра.

По его словам, уже собрано и поднято на временные опоры пролетное строение эстакады, которая в будущем позволит заехать на дублёр с внешней стороны МКАД. Кроме того, полностью собрана металлическая эстакада для съезда с дублера на внешнюю сторону кольцевой дороги. На глубине 19 метров интенсивно продвигается строительство тоннеля под Молодогвардейской улицей. Работы ведутся на 56-м километре внутренней стороны кольцевой автодороги.

Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, один из самых сложных участков стройки это эстакада МКАД – Рабочий поселок.

«По словам строителей, это самое трудоёмкое искусственное сооружение в составе Северного дублера Кутузовского проспекта. Его протяженность составит 2 километра. В графике выдерживается возведение эстакады через Рублевское шоссе. Готовность опор под монтаж пролётного строения на конец 2021 года составляла 30%», - пояснил глава Департамента.

Он также сообщил, что на завершающем этапе находится строительство моста через Москву-реку, который поведёт автомобили на Пресненскую набережную. Финальным этапом работ по его строительству станет монтаж, натяжение вант и устройство мостового полотна. Также активно ведутся работы на теплотрассе в районе улицы Барклая и она будет полностью введена в эксплуатацию до начала следующего отопительного сезона, заверил Прохоров.

Строительство СДКП – важный проект для улучшения транспортной ситуации в Москве, в частности на западе города. Как сообщают в мэрии, он разгрузит Кутузовский проспект и Можайское шоссе. Москвичи, живущие в этих районах, смогут максимально быстро доехать по дублеру в центр. СДКП станет первой платной бессветофорной автодорогой внутри Москвы.

