Ефимов: Столица продала с торгов 6600 парковочных мест в 2022 году

В уходящем году Москва реализовала с торгов около 6600 машино-мест на общую сумму 2,4 млрд рублей, что примерно равно показателям прошлого года (6500 парковочных мест) и в 2,6 раза больше, чем в 2020 году (2500 машино-мест). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Чиновник отметил рост популярности торгов, на которых продаются парковочные места, расположенные на подземных и наземных многоуровневых стоянках: в 2020 году количество участников торгов составляло порядка 12700 человек, в 2021 году на приобретение машино-мест претендовало уже 28300 человек, а в 2022 году в торгах приняли участие 32100 человек.

Торги проводятся в онлайн-формате. Для участия в них следует пройти регистрацию на единой электронной торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Иван Щербаков отметил, что больше всего проданных в 2022 году парковочных мест находится в ЗАО — около 1600. Второе место занимает СЗАО — 1200 объектов, а «бронза» за Зеленоградом — 729 машино-мест. В среднем за приобретение лота боролись пять кандидатов, а самым популярным в 2022 году стало машино-место площадью 15 «квадратов» на подземном паркинге, расположенном на Ходынском бульваре: на него претендовали сразу 47 человек.

