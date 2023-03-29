Ефимов: Столичным предприятиям одобрили льготные кредиты на 18,6 миллиарда рублей
С марта 2022 года город одобрил столичным предприятиям льготные инвесткредиты на 18,6 миллиарда рублей в рамках антикризисной поддержки бизнеса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«На данный момент город одобрил такие займы 11 столичным предприятиям на 18,6 миллиарда рублей. На этих производствах работают около шести тысяч человек», – отметил он.
По словам Ефимова, благодаря поддержке города компании решают логистические задачи, ищут альтернативных поставщиков, модернизируют свои площадки.
Программой льготного инвесткредитования воспользовались производители из ряда отраслей обрабатывающей промышленности, предприятия, изготавливающие косметику, лекарства, продукты питания, строительные конструкции, автокомпоненты, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Реализацией программы занимается Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. С марта прошлого года он предоставляет льготные кредиты промышленным предприятиям и инвесторам, которые строят в столице нежилые объекты. На это из бюджета города дополнительно выделили 20 миллиардов рублей. Максимальный размер кредита составляет три миллиарда рублей, ставка составляет 3%.
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