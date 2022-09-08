Ефимов: столичные компании получили льготные кредиты более чем на 170 млрд рублей

Объем одобренных заявок на льготные кредиты, которые с марта 2022 года могут получить от Москвы занимающиеся нежилым строительством предприятия и инвесторы, превысил 170 миллиардов рублей, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, такую поддержку получили 65 предприятий, где трудятся более 60 тысяч человек. В частности, за поддержкой обратились производители продуктов питания, косметических средств, компании сферы переработки отходов и прочих отраслей.

В свою очередь, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что Москва продолжает привлекать инвестиции в развитие промышленности.

«В июле ставка по льготным инвесткредитам была снижена до 3%, а максимальный размер кредита увеличен до трех миллиардов рублей. Льготные кредиты особенно популярны у производителей из Москвы. Сейчас в проработке находятся заявки на получение льготных инвестиционных кредитов на строительство промышленной инфраструктуры еще на 12 миллиардов рублей», – отметил он.

Чтобы получить поддержку от Москвы, бизнесменам нужно сначала заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки заключается контракт об уплате части процентных ставок. После этого ежемесячно за три дня до списания процентов на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма.

Направить заявление в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства можно по адресу: Москва, ул. Неглинная, д. 15, стр. 1, ком. 6-15. Вся необходимая информация также доступна на сайте Фонда https://mfppp.ru.

