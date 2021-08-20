Ефимов: Стандартизация госзакупок сэкономила Москве 15 млрд рублей с начала года
Московские власти сообщили, что с начала года объем закупок, в отношении которых разработана и утверждена типовая документация, составил 293 миллиарда рублей.
«За шесть месяцев опубликовано около 31 тысячи конкурентных процедур с использованием типовой документации на общую сумму 293 миллиарда рублей. В результате удалось сэкономить около 15 миллиардов рублей», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, объем госзакупок, которые могут проводиться по стандартизированным процедурам, сегодня составляет 73%.
Как отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, в пятерку самых популярных закупок с использованием типовой документации в 2021 году вошли: поставка лекарственных средств, услуги по организации питания в образовательных учреждениях, благоустройство территорий и парков, а также перевозки.
В 2020 году в Москве были заключены контракты на поставку товаров, работ и услуг на сумму 210 миллиардов рублей, при этом экономия составила 7,8 миллиардов рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
- Экс-глава МИД Украины назвал единственный способ «остановить» Россию
- Опрос: Более 70% учителей назвали систему школьного образования устаревшей
- Мошенники придумали новую схему обмана с переводом денег на «безопасный счёт»
- В Токио доставили огонь Паралимпиады
- Илон Маск анонсировал появление робота – гуманоида
- Учёные рассказали, что помогает COVID-19 «взламывать» клетки организма
- Названы российские регионы с самыми высокими климатическими рисками
- ФСБ рассекретила документы об испытаниях биооружия Японии на гражданах СССР
- Меркель в последний раз проведет переговоры с Путиным в ранге канцлера ФРГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru