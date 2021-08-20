Ефимов: Стандартизация госзакупок сэкономила Москве 15 млрд рублей с начала года

Московские власти сообщили, что с начала года объем закупок, в отношении которых разработана и утверждена типовая документация, составил 293 миллиарда рублей.

«За шесть месяцев опубликовано около 31 тысячи конкурентных процедур с использованием типовой документации на общую сумму 293 миллиарда рублей. В результате удалось сэкономить около 15 миллиардов рублей», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, объем госзакупок, которые могут проводиться по стандартизированным процедурам, сегодня составляет 73%.

Как отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, в пятерку самых популярных закупок с использованием типовой документации в 2021 году вошли: поставка лекарственных средств, услуги по организации питания в образовательных учреждениях, благоустройство территорий и парков, а также перевозки.

В 2020 году в Москве были заключены контракты на поставку товаров, работ и услуг на сумму 210 миллиардов рублей, при этом экономия составила 7,8 миллиардов рублей.

