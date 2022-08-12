Ефимов: Спорткомплекс возведут в бывшей промзоне на юго-востоке Москвы
Спортивный комплекс с футбольным полем появится на юго-востоке российской столицы, благодаря проекту комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы». Он будет построен в рамках реорганизации второго участка бывшей промышленной зоны «Грайвороново» в Нижегородском районе Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Данная территория в настоящий момент занята в основном складами. Реорганизацию смогут провести собственники, сам город или инвестор, который будет определён по результатам аукциона. В последних двух случаях правообладатели земли получат компенсацию в размере рыночной стоимости участка и находящихся на ней объектов.
«Площадь это участка составляет 3,4 гектара, возле него расположено несколько жилых комплексов, в пешей доступности находится станция метро «Нижегородская», а также торгово-развлекательный центр «Город» на Рязанском проспекте. В реорганизацию участка будет вложено более 2,5 млрд рублей, при этом бюджетный эффект для города составит более 30,5 миллиона рублей в год», - рассказал заммэра.
Благодаря спортивному объекту площадью более 17 тысяч квадратных метров, который возведут на месте бывшей промзоны, в Москве появится около полусотни новых рабочих мест. Причем пользоваться его инфраструктурой смогут местные жители, отметил глава Департамента городского имущества Максим Гаман:
«На участке в «Грайвороново» должен быть построен спортивный комплекс с футбольным полем и местами для зрителей. Инвестор будет также обязан предусмотреть размещение объектов улично-дорожной сети, благоустроить территорию рядом с будущим стадионом».
Проект «Индустриальные кварталы» призван вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые территории. Его реализация даст возможность городу создать до 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а бюджет получит около трех триллионов.
Первый договор о комплексном развитии территорий был подписан в 2020 году на преобразование промзоны «Октябрьское Поле». В том же году в ноябре в столице прошёл первый в России аукцион на право заключения договора комплексного развития территорий. Он предусматривает реорганизацию части бывшей промзоны «Коровино».
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