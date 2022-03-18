Ефимов сообщил о росте товарооборота Москвы и Китая в 2021 году более чем на треть

Внешний оборот торговли Москвы и Китая в 2021 году вырос более чем на треть относительно 2020 года и достиг почти $64,5 млрд.

«Китай входит в число основных торговых партнеров России. В 2021 году общий оборот торговли между странами составил около 141,4 миллиарда долларов, из которых на долю столицы приходится 45,6 процента. По итогам прошлого года внешний оборот торговли между Москвой и Китаем увеличился почти на 34 % по сравнению с показателем 2020 года и достиг $64,47 млрд», ̶ сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что у Москвы одновременно развиваются как экспортные, так и импортные поставки в Китай. По итогу прошлого года эти показатели увеличились на 43,5 % и 26,4 % соответственно.

«В 2021 году Москва значительно увеличила поставки продукции агропромышленного сектора в Китай. Объемы выросли на 73,3 % и достигли $ 81,2 млн. Почти на 17 % увеличился экспорт электрических устройств и аппаратуры связи, на 9 % выросли поставки механического оборудования и техники», – сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Как отметили специалисты центра «Моспром», также активно развивается экспорт в Китай шоколадных изделий, мороженой говядины и мучных кондитерских изделий.

В свою очередь Москва закупает у Китая в основном товары промышленного производства. В частности, механическое оборудование и технику, легковые автомобили, а также запчасти и комплектующие, обувь, игрушки, спортинвентарь и одежду. Общий объем импорта составил $34,1 млрд.

Профессор факультета по вопросам международных исследований, заместитель декана факультета глобального управления Народного университета Китая Цуй Шоуцзюнь объяснил, что в Пекине понимают сложные исторические предпосылки и причины российско-украинскую проблемы.

«Китай — большая страна, которая проводит независимую внешнюю политику и не откажется от собственных внешнеполитических принципов под дипломатическим давлением США. В вопросе китайско-российского стратегического сотрудничества Китай не изменит своей последовательной дружественной позиции по отношению к России. Китай будет использовать политические, экономические и финансовые средства для хеджирования и противодействия односторонним действиям и политике сдерживания США в отношении Китая. Перспективы развития китайско-российского делового сотрудничества и политической дружбы не изменятся. Китай и международное сообщество должны вместе искать политическое решение конфликта между Россией и Украиной», - отметил он.

