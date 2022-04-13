Ефимов: Сервисом подбора мер поддержки воспользовались 20 тысяч предпринимателей

Почти 20 тысяч предпринимателей воспользовались сервисом по автоматическому подбору мер поддержки за первую неделю его работы на сайте Центра поддержки экономики столицы. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, сервис в условиях антироссийских санкций каждый день посещают несколько тысяч предпринимателей. Так, только в день запуска агрегатора, 4 апреля, сайт посетили более шести тысяч человек.

«Число просмотров страниц ресурса тогда превысило 14,5 тысяч. При этом за всю неделю, с 4 по 10 апреля, зафиксировано почти 50 тысяч просмотров, из которых 80% приходится на страницы мер поддержки», - добавил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов сообщил, что наибольший интерес у посетителей сайта вызывают такие меры поддержки, как гранты для предпринимателей на создание или развитие МСП.

«Большим спросом также пользуются финансовая поддержка инновационного импортозамещения, гранты на приобретение и лизинг оборудования, кредитные программы для малого и среднего бизнеса и другие меры», - заявил он.

Отмечается, что для получения информации об антикризисных мерах предпринимателям необходимо выбрать из выпадающего списка сферу своей деятельности, организационную форму, размер бизнеса и направления поддержки. После этого система самостоятельно предложит все доступные для конкретного предприятия меры и все детали о них.

Весной 2020 года в период пандемии был создан центр поддержки экономики Москвы для оперативного взаимодействия между бизнесом и властью. Его представители приняли участие в разработке антикризисных решений правительства столицы по поддержке экономики города общим объемом около 100 миллиардов рублей.

