Ефимов: с начала года в Москве производство электронных компонентов и печатных плат выросло в полтора раза
За десять месяцев 2022 года в Москве выпустили на 51% больше элементов электронной аппаратуры и печатных плат, чем в январе-октябре прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Всего же в сфере микроэлектроники в столице работает 48 предприятий. Как уточнил Ефимов, отрасль получила точки роста благодаря повышению технологического суверенитета России. В частности, с начала года объем поставок вырос почти на 20% и составил 29,3 миллиарда рублей.
В свою очередь, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что более 40 предприятий вошли в кластер фотоники, созданный правительством города.
Благодаря фотонным технологиям скорость обработки и передачи данных увеличивается в 50–100 раз. Их применяют в мобильных телефонах, компьютерах и осветительных приборах на светодиодах. При этом детали устройств в десятки раз меньше современных микросхем.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2022 году многие отрасли столичной промышленности показывают рост объемов производства.
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