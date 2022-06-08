Ефимов: Резиденты технополиса «Москва» заплатили в бюджет более 4 млрд рублей за 2021 год
Резиденты технополиса «Москва» за 2021 год заплатили в бюджет 4,2 миллиарда рублей, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Такой рост связан с активным развитием производственных площадок предприятий, разработкой новой продукции и ее реализацией в регионах России и за рубежом», – уточнил заммэра.
Он добавил, что всего за время работы технополиса «Москва» ее резиденты перечислили в бюджет города почти 16 миллиардов рублей, а большая часть налоговых выплат в 2021 году пришлась на кластер микроэлектроники, оптики и радиоаппаратуры.
В свою очередь, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что в прошедшем году вырос и объем страховых взносов, выплаченных резидентами технополиса «Москва».
«По страховым взносам резиденты особой экономической зоны заплатили 1,7 миллиарда рублей. Сегодня предприятия открывают новые вакансии и ищут инженеров, ученых, IT-специалистов и управленцев», – отметил он.
Генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев напомнил, что резидентам в 2021 году удалось существенно сэкономить.
«Резиденты в прошлом году сэкономили 890 миллионов рублей на налоговых выплатах благодаря преференциям. Они освобождаются от налогов на землю, имущество и транспорт, а налог на прибыль для них составляет два процента», – сказал он.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
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