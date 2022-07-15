Ефимов: Резиденты «Технополис Москва» в первом квартале инвестировали 11,2 млрд рублей в производство

В первом квартале 2022 года резиденты «Технополис Москва» вложили в развитие своих производства 11,2 миллиарда рублей, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.

«Это почти в шесть раз больше, чем в первом квартале 2021 года, когда инвестиции составили 1,9 миллиарда рублей, и в аналогичном периоде 2020 года, тогда было вложено два миллиарда рублей. Суммарный объем инвестиций резидентов за время их работы на площадках особой экономической зоны при этом превысил 75 миллиардов рублей», – рассказал Владимир Ефимов.

Каждый третий рубль в первом квартале, вложенный в обрабатывающие производства столицы, пришелся на резидентов ОЭЗ. Они производят современную электронику, медицинское и телекоммуникационное оборудование, создают новые материалы, предлагают инновационные энергоэффективные решения и собственное программное обеспечение.

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, большой объем инвестиций в январе-марте пришелся на компании, занимающиеся электронной промышленностью. Они вложили 8,5 миллиардов рублей, а за такой же период 2021 года – около 300 миллионов рублей.

Инвесторов, по словам генерального директора «Технополис «Москва» Геннадия Дёгтева, привлекают возможности для развития. Так, только за прошлый год 15 резидентов показали более чем двукратный рост объемов производства.

