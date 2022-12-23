Ефимов: Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» сэкономили почти 860 млн рублей

За девять месяцев 2022 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» сэкономили 857 млн рублей с помощью налоговых льгот. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» имеют право не выплачивать транспортный, имущественный и земельный налоги, а также таможенные пошлины на протяжении 10 лет. Снижен для таких предприятий и налог на прибыль — для них он составляет всего 2%. Также для них действуют преференции по аренде земельных участков, предназначенных для строительства заводов, а после сдачи предприятия в эксплуатацию арендаторы могут выкупить землю за 1% от кадастровой стоимости.

По словам Ефимова, статус резидента ОЭЗ на сегодняшний день получили порядка 90 компаний. За девять месяцев прошлого года они сумели сэкономить на налогах 407 млн рублей, сегодня эта цифра в два с лишним раза больше — 857 млн рублей. Чиновник отметил, что это, во-первых, связано с запуском некоторыми заводами производственной деятельности или выходом на полную производственную мощность, во-вторых, этому поспособствовал уход западных предприятий из России, заставивший отечественную продукцию развиваться.

Основная часть налоговых льгот, получаемых резидентами ОЭЗ «Технополис Москва», касается поступающих в столичный бюджет сумм. За отчетный период порядка 79% от общего объема сэкономленных фирмами денег пришлось на столичные преференции, 21% — на федеральные льготы.

По мнению главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, за девять месяцев текущего года Москва предоставила резидентам ОЭЗ налоговые преференции на сумму 680 млн рублей, что почти вдвое выше показателей 2021 года (почти 390 млн рублей).

Отмечается, что с начала этого года статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» получили еще 10 высокотехнологичных компаний. Объем заявленных ими вложений — без малого 10 млрд рублей.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев считает, что вложения резидентов за девять месяцев 2022 года достигли почти 24 млрд рублей против 22 млрд за такой же период 2021 года. Максимальная сумма инвестиций резидентов ОЭЗ Москвы за отчетный период зафиксирована среди производителей микроэлектроники — 14,7 млрд рублей.

