Ефимов: Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» пополнили бюджет почти на 3 миллиарда рублей
С января по октябрь 2022 года компании – резиденты особой экономической зоны Москвы внесли в бюджеты всех уровней 2,8 миллиарда рублей. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«При этом за первые шесть месяцев года они перечислили 1,3 миллиарда рублей. Это значит, что за июль, август и сентябрь общий объем налоговых поступлений резидентов вырос более чем в 2 раза», – подчеркнул вице-мэр.
По его словам, почти 1,2 миллиарда рублей пришлось на бюджет Москвы, а около 1,6 миллиарда рублей – на федеральный.
Наибольший взнос в бюджеты внес сектор микроэлектроники – более одного миллиарда рублей.
Всего с самого начала работы предприятий в особой экономической зоне Москвы объем налоговых отчислений превысил 18,7 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Он также заметил, что за первые девять месяцев этого года увеличился объем страховых взносов, выплаченных предприятиями-резидентами. Они составили почти 1,5 миллиарда рублей»
Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, напомнил, что предприятия, имеющие статус резидента, имеют ряд льгот. Он также добавил, что по итогам работы с января по октябрь 2022 года они сэкономили на налоговых отчислениях 857 миллионов рублей.
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