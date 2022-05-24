Ефимов: Резидент технополиса «Москва» поставил 800 тысяч медизделий для льготников
Участник одного из четырех офсетных контрактов, заключенных Москвой с производителями в области медицины, в 2022 году поставил более 800 тысяч медицинских изделий для пациентов со стомой, которые получают их бесплатно. Это компания «Гемамед» - резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”», рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«С начала года в рамках одного из соглашений производитель уже поставил 814 тысяч медицинских изделий для стомированных больных на сумму 311,5 миллиона рублей», - уточнил он.
По словам вице-мэра, при выборе отраслей для заключения офсетных контрактов столичные власти отдают предпочтение наиболее востребованной в социальных сферах продукции. По уже заключенным четырем офсетным контрактам в медицине совокупный объем инвестиций составит 10,8 миллиарда рублей.
Офсетный контракт предполагает, что инвестор открывает в городе новое производство или модернизирует существующее, а Москва гарантирует ему закупку продукции на протяжении длительного периода. В случае с компанией «Гемамед» город будет закупать продукцию в течение восьми лет на общую стоимость в 8,6 миллиарда рублей, уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Власти Москвы рассматривают офсетные контракты как один из способов импортозамещения в социально значимых сферах. Сейчас город участвует в разработке федерального законопроекта, смягчающего требования для инвесторов по офсетным контрактам.
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