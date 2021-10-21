Ефимов: Реорганизация промзоны на севере Москвы даст городу 2,5 тысячи новых рабочих мест

Еще одна бывшая промышленная зона присоединилась к программе «Индустриальные кварталы». Инвестиции в редевелопмент участка территории «Вагоноремонт» на севере Москвы площадью почти 3 га составят 30 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В ближайшие годы преобразится участок промышленной зоны «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино. Ежегодные поступления в бюджет города составят 3,5 миллиардов рублей», — добавил заместитель мэра.

Участок находится на пересечении Дубнинской улицы и Проектируемого проезда №5265. По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, площадь застройки территории - 94 тысячи квадратных метров.

«Сейчас на территории промзоны находятся автосервисы, база спецтехники и склады. После редевелопмента весь участок займут объекты общественно-делового назначения, здесь могут появиться банки, кафе, магазины и торговые центры. Реализация проекта позволит городу получить около 2,5 тысячи новых рабочих мест», — отметил он.

Срок реализации проекта составляет 6 лет с момента заключения договора.

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

