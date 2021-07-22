Ефимов: реорганизация бывшей промзоны «Бережковская набережная» даст Москве 12,5 тысячи рабочих мест
Бывшую промышленную зону на Бережковской набережной в Москве преобразуют в жилой квартал. На эти цели выделят более 150 миллиардов рублей в рамках программы «Индустриальные кварталы».
«Реализация этого проекта позволит городу получить 12,5 тысячи рабочих мест. Ожидаемый бюджетный эффект от инвестиций — 4,3 миллиарда рублей в год», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Территория общей площадью более 26 гектаров будет отдана под застройку. На ней планируется возвести более 660 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
По его словам, 330 тысяч квадратных метров застройки придётся на жилье, столько же – на нежилые помещения – офисы, объекты торговли, высокотехнологичные производства. Также предусмотрено строительство детского сада, школы и храмового комплекса.
Ожидается, что проект будет реализован к 2029 году.
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