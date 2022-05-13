Ефимов рассказал, сколько новых спорткомплексов, парковой и автомоек появится в Москве

По итогам специальных торгов с 2019 года Москва заключила с предпринимателями 85 договоров на право возведения некапитальных объектов транспортного и спортивного назначения на участках общей площадью 35 гектаров. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 2019 года город реализовал права на размещение 85 некапитальных объектов на участках общей площадью 35,5 га. Это земельные участки под возведение 53 спортивных сооружений, 28 плоскостных парковок, а также четырех автомоек и пунктов техобслуживания машин», - рассказал вице-мэр.

По его словам, часть объектов уже возведена, другие находятся в процессе проектирования или монтажа, по некоторым договоры были расторгнуты, в том числе по инициативе предпринимателей.

Отмечается, что благодаря возможности возведения некапитальных объектов горожане в короткие сроки получают полноценные места для занятия спортом, обслуживания своих автомобилей и парковки. При этом инвесторы могут разместить легковозводимые конструкции, не собирая много документов, которые необходимы при строительстве таких объектов.

Как сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в январе – апреле 2022 года предприниматели получили возможность построить шесть некапитальных спорткомплексов и четыре автомойки, а также оборудовать один плоскостной паркинг. По его словам, на сегодняшний день в Москве по ранее заключенным договорам появились 14 плоскостных парковок и один физкультурный комплекс для тенниса. Кроме того, еще пять парковок и девять объектов спорта планируются открыть до конца года.

