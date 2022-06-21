Ефимов рассказал, как получить налоговую льготу для крупных спортобъектов

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, который предусматривает введение новой льготы по налогу на имущество организаций для крупных спортивных объектов, нововведение позволит поддержать спортивную отрасль, снизив нагрузку на бизнес.

Так, закон вводит новую налоговую льготу для всех спортивных объектов, которые включены во Всероссийский реестр объектов спорта, площадью более восьми тысяч «квадратов» на пять лет. Подобную поддержку могут получить 85 спортобъектов столицы, при этом налоговая нагрузка на них снизится в 10 раз.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, для того, чтобы получить льготу, организации нужно подать заявление в Департамент экономической политики и развития столицы.

«Если объект соответствует критериям, установленным законом, он подлежит включению в реестр льготируемых спортивных объектов, который будет утверждаться постановлением правительства Москвы», - отметил Ефимов.

Так, ранее в Москве уже действовала льгота для собственников ледовых и футбольных стадионов с числом зрительских мест не меньше 12 тысяч. Они платят налог в размере 0,1 обычной налоговой ставки, которая составляет 2,2% от балансовой стоимости объекта или 1,9% от его кадастровой стоимости.

