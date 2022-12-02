Ефимов: производство продуктов питания увеличили предприятия Москвы

Производства продуктов питания в столице за десять месяцев этого года выросло более чем 4% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общий объем отгруженной продукции за это время вырос на 5%, мясной продукции – на 5,1%, а хлебобулочных и мучных кондитерских изделий – на 5,2 %», – отметил вице-мэр.

«С начала года в столице выпустили 375 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий, а также 87 тысяч тонн мясных полуфабрикатов, что превосходит показатели за такой же период прошлого года на 3,7% и 8% соответственно», – рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, Москва уделяет компаниям, которые работают в производстве продуктов питания особое внимание, активно им помогает и способствует росту количества промышленных площадок.

В этом году по решению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках антикризисных мер поддержки предприятий все специальные статусы компаний продлеваются автоматически, что позволит производителям сохранить льготы без подтверждения соответствия установленным нормам.

