Ефимов: Производство одежды в Москве выросло почти вдвое за семь месяцев

С начала 2022 года столичные компании выпустили почти в два раза больше одежды, чем за такой же период в прошлом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что сферу легкой промышленности представляют более 200 предприятий по производству одежды и обуви.

«После того как зарубежные компании начали освобождать российский рынок, отечественные предприятия стали занимать их место и увеличивать объемы выпуска своих товаров», – рассказал Ефимов.

Он добавил, что с начала года московские предприятия поставили заказчикам товары на 28 миллиардов рублей.

Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что росту отрасли способствуют как системные и меры поддержки со стороны города, так и выработанный в пандемию иммунитет предприятий к внешним вызовам.

