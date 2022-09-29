Ефимов: Производство одежды в Москве выросло почти вдвое за семь месяцев
С начала 2022 года столичные компании выпустили почти в два раза больше одежды, чем за такой же период в прошлом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что сферу легкой промышленности представляют более 200 предприятий по производству одежды и обуви.
«После того как зарубежные компании начали освобождать российский рынок, отечественные предприятия стали занимать их место и увеличивать объемы выпуска своих товаров», – рассказал Ефимов.
Он добавил, что с начала года московские предприятия поставили заказчикам товары на 28 миллиардов рублей.
Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что росту отрасли способствуют как системные и меры поддержки со стороны города, так и выработанный в пандемию иммунитет предприятий к внешним вызовам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,0 млн+37 286 / сут.
Умерли
387 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
20,0 млн+61 225 / сут.
- Лукашенко: Мира на Украине можно достичь за несколько дней
- Курс евро упал ниже 52 рублей впервые с 2014 года
- В Госдуме предложили ввести налог для не служивших в армии
- При ударе ВСУ по колонне машин в Запорожье погибли 23 человека
- ФАС поручила усилить контроль за ценами на обмундирование и снаряжение
- Apple вывезла своих российских сотрудников в Киргизию
- На фоне СВО квартиры в Москве продаются с 30-40% дисконтом
- Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на «Северных потоках»
- Михалков попросил дать отсрочку от призыва занятым на съемках общественно значимых проектов
- Первый замглавы ВГА Херсонской области погиб в результате обстрела ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru