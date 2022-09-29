Ефимов: Производство одежды в Москве выросло почти вдвое за семь месяцев

С начала 2022 года столичные компании выпустили почти в два раза больше одежды, чем за такой же период в прошлом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что сферу легкой промышленности представляют более 200 предприятий по производству одежды и обуви.

«После того как зарубежные компании начали освобождать российский рынок, отечественные предприятия стали занимать их место и увеличивать объемы выпуска своих товаров», – рассказал Ефимов.

Он добавил, что с начала года московские предприятия поставили заказчикам товары на 28 миллиардов рублей.

Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что росту отрасли способствуют как системные и меры поддержки со стороны города, так и выработанный в пандемию иммунитет предприятий к внешним вызовам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Экономика Москвы
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