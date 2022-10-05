Ефимов: производство мясных изделий в Москве выросло на 14%
За восемь месяцев 2022 года столичные предприятия пищевой промышленности выпустили на 14% больше мясной продукции, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В столице продукты питания выпускают более 200 предприятий, среди них 24 специализируются на изготовлении мясной продукции», – отметил вице-мэр.
По его словам, предприятия этой отрасли активно пользуются мерами поддержки города. Три имеют статус промышленного комплекса, позволяющего получать налоговые льготы. Кроме того, они активно обращаются за льготным кредитованием в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.
«С начала 2022 года в городе выпустили 66,8 тысячи тонн мясных полуфабрикатов, что на 3% больше, чем за такой же период 2021 года. Копченых колбас выпустили 90 тысяч тонн, что более чем на 22% превышает показатель прошлого года», – подчеркнул глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, мясные изделия столичных производителей отличаются высоким качеством, что делает такую продукцию конкурентоспособной не только в России, но и за рубежом.
По итогам 2021 года объем экспорта мясных изделий, изготовленных на столичных предприятиях достиг $134,5 миллиона.
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