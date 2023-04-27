Ефимов: Производство косметики в Москве выросло почти на 40%

За два первых месяца 2023 года предприятия Москвы нарастили объемы по выпуску косметической и парфюмерной продукции почти на 40% по сравнению с тем же периодом 2022-го. Об этом заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, в столице на сегодняшний день выпуск такой продукции обеспечивают свыше 30 производственных компаний.

«Московские фабрики постоянно дополняют ассортимент и увеличивают производственные мощности, тем самым, замещая продукцию западных брендов, покинувших рынок России», – отметил вице-мэр.

Москва регулярно оказывает поддержку предприятиям, выпускающим парфюмерную и косметическую продукцию, напомнил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он рассказал, что не так давно одна из парфюмерных компаний получила льготный заем на сумму в 200 миллионов рублей, еще один производитель смог переоснастить производственные линии, получив льготный инвестиционный кредит.

Кроме того, по словам главы департамента, часть предприятий этой сферы получают налоговые льготы, за счет статуса промышленного комплекса или резидента особой экономической зоны.

