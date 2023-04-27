Ефимов: Производство косметики в Москве выросло почти на 40%
За два первых месяца 2023 года предприятия Москвы нарастили объемы по выпуску косметической и парфюмерной продукции почти на 40% по сравнению с тем же периодом 2022-го. Об этом заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов.
По его словам, в столице на сегодняшний день выпуск такой продукции обеспечивают свыше 30 производственных компаний.
«Московские фабрики постоянно дополняют ассортимент и увеличивают производственные мощности, тем самым, замещая продукцию западных брендов, покинувших рынок России», – отметил вице-мэр.
Москва регулярно оказывает поддержку предприятиям, выпускающим парфюмерную и косметическую продукцию, напомнил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Он рассказал, что не так давно одна из парфюмерных компаний получила льготный заем на сумму в 200 миллионов рублей, еще один производитель смог переоснастить производственные линии, получив льготный инвестиционный кредит.
Кроме того, по словам главы департамента, часть предприятий этой сферы получают налоговые льготы, за счет статуса промышленного комплекса или резидента особой экономической зоны.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 503 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 213 / сут.
- В Молдавии пройдет очередной саммит Евросоюза
- СМИ: Эрдоган намерен снова предложить Путину посредничество по Украине
- Польша формирует коалицию стран для недопущения российских спортсменов к соревнованиям
- В Турции заявили, что президент Эрдоган полон энергии
- Столтенберг приветствовал разговор Си Цзиньпина и Зеленского
- Песков отказался комментировать публикации об отставке замглавы Минобороны Мизинцева
- ЧВК «Вагнер» приостановила бои в Артемовске
- Песков: Москва приветствует любые меры по урегулированию ситуации на Украине
- Rutube опроверг информацию о намерении потратить 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры
- В Саратове у химического завода обнаружили боевые выстрелы от гранатомета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru