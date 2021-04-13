Ефимов: продажа машино-мест в Москве увеличилась вдвое

В первом квартале 2021 года жители Москвы приобрели у города 327 машино-мест. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В этом году в торгах напрямую у города приняло участие около 2,4 тысячи человек. «Больше всего объектов было реализовано на юго-западе – 296 машино-мест. Наибольшей популярностью традиционно пользовалась продажа без объявления цены, где участники сами назначают стоимость объектов – в этом году было реализовано 292 таких машино-места, а средняя стоимость квадратного метра составила около 21 тысячи рублей», – рассказал заместитель мэра.

Через обычные аукционы было продано восемь машино-мест, а через публичные предложения реализовали 27 объектов. Площадь мест составила от 9,2 до 33 квадратных метров. Цена за квадратный метр на аукционах составила 46 тысяч рублей, через публичные предложения – 39, 6 тысячи рублей.

«В этом году машино-места – популярные лоты на торгах. В настоящее время город выставил на торги более 300 объектов, расположенных в пяти административных округах», – отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. Следующие торги пройдут в апреле и мае в электронной форме.

Узнать о характеристиках машино-мест можно на Инвестпортале Москвы, а также на официальном сайте с информацией о проведении торгов.

