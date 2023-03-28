Ефимов: Прибыль прибыльных предприятий Москвы превысила 9 трлн рублей в 2022 году

Прибыльные крупные и средние предприятия Москвы в 2022 году заработали 9,2 триллиона рублей, что на 9,1 процента больше по сравнению с 2021 годом, сказал вице-мэр Владимир Ефимов.

«Около 30 процентов прибыли в 2022 году обеспечили торговые предприятия – почти 2,8 триллиона рублей, в том числе 2,1 триллиона рублей в оптовой торговле», - отметил Ефимов.

На втором месте по прибыли оказались обрабатывающие производства – выручка составила 1,4 триллиона рублей. Финансовая сфера принесла своим владельцам почти 1,2 триллиона рублей – это третий результат.

К прибыльным предприятиям относятся те, у кого доходы превышают расходы. Таких в Москве в конце прошлого года насчитывалось 9,1 тысяча компаний. Самая большая доля прибыльных предприятий сконцентрирована в торговле.

Как рассказала руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, в лидерах по приросту прибыли в 2022 году стали предприятия в сфере строительства. Эти компании отрасли получили прибыль в размере 456 миллиардов рублей, то есть в два раза больше, чем в 2021 году.

По словам Багреевой, причина роста связана с тем, что Москва сохранила все строительные проекты и меры поддержки.

После пандемии рост прибыли отмечен в гостиничном и ресторанном секторе, транспортировке и хранения, туризме. Также выросли доходы у ветеринарных клиник и полиграфических производств.

