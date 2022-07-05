Ефимов: предприятия обрабатывающей промышленности инвестировали в Москву почти 31 млрд рублей
Предприятия обрабатывающей промышленности за первый квартал 2022 года инвестировали в экономику Москвы почти 31 миллиард рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, инвестиции от промышленного сектора растут уже давно. В частности, за прошлый год они составили 152 миллиарда рублей, что более чем на четверть больше, чем в 2020 году.
«Предприятия развиваются, создают новую продукцию и площадки для работы специалистов высокой квалификации», – отметил Ефимов.
Заммэра подчеркнул, что такие темпы развития стали возможны, в частности, благодаря предоставлению бизнесу в аренду на пять лет земельных участков. С марта они передаются по льготной ставке — один рубль в год.
В свою очередь, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что также активно развивается и механизм заключения офсетных контрактов.
«Сейчас столица активно прорабатывает свыше 10 новых договоров в сфере фармацевтики, транспорта, ЖКХ, а также производства медицинских изделий», – рассказал он.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
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