Ефимов: Предприниматели воспользовались «Линией прямых обращений» более 12 тысяч раз
Один из самых востребованных ресурсов для бизнеса – Инвестпортал: ежедневно его посещают около девяти тысяч уникальных пользователей, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, на сайте доступно 30 онлайн-сервисов. Один из них – «Линия прямых обращений», позволяющая упростить взаимодействие предпринимателей и власти.
«"Линия прямых обращений" Инвестпортала Москвы — это удобный способ для бизнеса получить необходимую консультацию. Ответ на запрос приходит пользователю на электронную почту, указанную при регистрации. Срок рассмотрения обращения составляет от 14 до 30 календарных дней, но в среднем заявитель получает ответ в течение пяти дней. За семь с половиной лет предприниматели воспользовались этой функцией более 12 тысяч раз», – сообщил Владимир Ефимов.
На сайте можно получить консультацию о процедуре приобретения городской недвижимости с использованием цифровой подписи, рекомендацию по оформлению документации при участии кредитных организаций в оплате договоров на приобретение имущества, а также по возврату средств обеспечения участия в процедуре аукциона и по другим вопросам.
Развивает онлайн-сервисы Инвестпортала московский Департамент информационных технологий.
«С каждым годом популярность онлайн-сервисов портала растет. Пятая часть от общего числа обращений на линию поступила в 2021 году - почти 2,5 тысячи обращений», – заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.
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