Ефимов: Правительство Москвы совместно с АСИ займутся развитием промышленного туризма

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, Москва уже не первый год работает в области развития промышленного туризма. Так, за три года существования проекта «Открой#Моспром» для посетителей провели порядка 800 экскурсий и свыше 50 онлайн-туров по фабрикам и заводам столицы.

«Мы готовы делиться накопленным опытом с регионами и создавать совместные туры», – сказал Ефимов и подчеркнул, что за три года аудитория проекта превысила 10 млн человек.

В свою очередь гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила, что московская команда участвовала в акселераторе Агентства по развитию промышленного туризма. По ее словам, разработанная стратегия была признана экспертами лучшей в инновационных подходах и победила в номинации «ПРОМновации».

«Это возможность для бизнеса, чтобы показать преимущества своих предприятий, привлечь интерес в том числе молодого поколения для будущего трудоустройства», – сказала Чупшева.

При этом руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что туры и маршруты на предприятия Москвы способствуют продвижению продукции и повышению инвестиционной привлекательности столицы. Кроме того, указал Овчинский, такие туры становятся интересной находкой для гостей города.

Так, в рамках развития промышленного туризма в столице проводят онлайн-экскурсии по предприятиям, организовывают интеллектуальные состязания, а также другие просветительские программы с участием экспертов, звезд эстрады и лидеров общественного мнения.

