Ефимов: поступления от торгового сбора в Москве выросли на 52%

Экономическая активность в столице восстанавливается. Об этом говорит тот факт, что за первые полгода поступления от торгового сбора в городской бюджет выросли на 52% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составили 4,4 миллиарда рублей, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Торговый сбор был введен в Москве в 2015 году для предпринимателей и организаций в сфере торговли. Он помог выровнять условия для продавцов за счет дифференцированных ставок, обеспечил здоровую конкуренцию в торговле, создал стимул легализовать бизнес, и, что немаловажно, пополнил городской бюджет.



«За весь этот период торговый сбор уже принес городскому бюджету свыше 45 миллиардов рублей. При этом для честного бизнеса он не создает дополнительной налоговой нагрузки: предприниматель может вычесть уплаченный торговый сбор из налога на прибыль, налога в рамках упрощенной системы налогообложения или налога на доходы физических лиц», - отметил Ефимов.



По сравнению с 2019 годом в 2020 году поступления торгового сбора в городской бюджет сократились. Это было вызвано объективными обстоятельствами. Прежде всего, так случилось из-за ограничений в связи с пандемией. Несмотря на все сложности, в первом полугодии 2021 года удалось не только достичь показателей за аналогичный период 2019 года, но и перевыполнить их на 14,4%.



Этого удалось достичь, в том числе за счет прекращения действия льгот по торговому сбору для некоторых категорий налогоплательщиков, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.



«С 2021 года уплачивать торговый сбор стали владельцы вендинговых автоматов, а также организации, осуществляющие торговлю на территории агропродовольственных кластеров и на объектах федеральной почтовой связи», - отметил он.



По словам Пуртова, на конец июня плательщиками торгового сбора в Москве являлись 23 тысячи предпринимателей.

