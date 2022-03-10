Ефимов: Поступления от торгового сбора в Москве в 2021 году составили 8,7 млрд рублей

Торговые предприятия Москвы перечислили в 2021 году в бюджет города торговый сбор в размере 8,7 млрд рублей, что на 20% больше, чем в 2020 году, и на 8% превышает объем поступлений в 2019 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В прошлом году объем платежей по торговому сбору не только восстановился, но и вырос, в том числе за счет прекращения действия льгот для ряда категорий налогоплательщиков», - сказал Ефимов.

По его словам, с 2021 года уплачивать торговый сбор начали владельцы вендинговых автоматов, а также организации, которые осуществляют торговлю на территории агропродовольственных кластеров и на объектах федеральной почтовой связи. Ефимов отметил, что число плательщиков торгового сбора в Москве в 2021 составило 26,5 тысячи.

В свою очередь руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов подчеркнул, что за 6,5 лет торговый сбор принес бюджету столицы почти 50 млрд рублей. Он напомнил, что предприниматель может вычесть уплаченный торговый сбор из налога на прибыль, налога в рамках упрощенной системы налогообложения или налога на доходы физических лиц.

