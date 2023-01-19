Ефимов: Подать заявку на право реорганизации бывшей промзоны можно до 30 января

Подать заявку на участие в аукционе на право заключения соглашения о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Красный Строитель» теперь можно до 30 января. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, из-за того, что время подачи заявок на участие в аукционе пришлось на новогодние праздники, было решено его продлить ещё на 11 дней. Новая дата проведения торгов - 6 февраля.

«Победитель аукциона получит право возвести на участке площадью 34 гектара более 210 тысяч квадратных метров офисных, промышленных и других нежилых помещений, а также около 200 тысяч квадратных метров жилья», – уточнил вице-мэр.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что благодаря строительству на территории бывшей промзоны будет создано свыше 4,5 тысячи новых вакансий.

«Инвестиции в реализацию проекта оцениваются более чем в 46 миллиардов рублей», – отметил Гаман.

В настоящее время на торги также выставлены права на комплексное развитие территорий бывших промзон «Вагоноремонт» и «Алтуфьевское Шоссе».

