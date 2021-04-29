Ефимов: почти 400 квартир купили у города москвичи в первом квартале 2021 года

В первом квартале 2021 года москвичи приобрели у города 397 квартир на сумму 4,5 миллиарда рублей. На торгах были представлены квартиры в новостройках, а также комнаты и квартиры во вторичном жилье. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что квартиры, предлагаемые городом, пользуются спросом: в этом году в столичный бюджет поступило на 21,6% больше средств от продажи квартир, чем за аналогичный период прошлого года.

«В этом году средняя цена за квадратный метр по итогам торгов составила 163,7 тысячи рублей на вторичном жилье и 262,2 тысячи рублей – в новостройках. Все вырученные средства идут на строительство новых домов, в том числе на жильё для москвичей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий», – отметил заместитель мэра.

По его словам, больше всего жилой недвижимости было продано на юго-западе города – 123 объекта, на северо-востоке было реализовано 67 квартир, на севере – 31, в центре – 26. Также были проданы квартиры на территории Подмосковья - в Одинцовском районе и Подольске.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков также подчеркнул высокий спрос на квартиры, так как покупка квартиры напрямую от города имеет ряд преимуществ: полное соответствие нормам эксплуатации, большая часть квартир продаются уже с отделкой, низкая начальная цена, а также прозрачность заключаемой сделки.



«В этом году средняя конкуренция за объекты в новостройках составила 34 человека на лот и 12 человек при покупке вторичного жилья», – отметил он.



Приобрести квартиру от города может любое физическое и юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель. Для этого необходимо иметь квалифицированную электронную подпись и быть зарегистрированным на электронной площадке, где запланированы торги. Получить информацию о выставленных на продажу объектах можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Для жителей». На данный момент на торги выставлено более 500 квартир.

