Ефимов: Площадь вовлеченных в программу «Индустриальные кварталы» территорий столицы увеличится на 30-40%
В следующем году площадь территорий бывших промышленных зон, подлежащих комплексному развитию в рамках реализуемой правительством Москвы программы «Индустриальные кварталы», увеличится на 30-40%. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью Business FM.
Он отметил, что в прошлом году был скорректирован закон о комплексном развитии, регулирующий порядок вовлечения земельных участков под КРТ территорий. Согласно ему, теперь в данную программу могут быть включены не только бывшие промзоны, но и смежные участки, неэффективно использующиеся или не использующиеся вообще.
«Это делает проекты, которые мы планируем к запуску, более привлекательными. Сейчас совместно с нашими коллегами из строительного комплекса мы анализируем дополнительные территории. Думаем, что в следующем году площадь, которую мы будем вовлекать в рамках «Индустриальных кварталов», будет увеличена на 30-40%», - подтвердил он.
По его словам, сейчас часть промышленных зон на территории Москвы используется под склады, парковки и стоянки, либо практически заброшена. Заммэра добавил, что общая площадь всех бывших промышленных зон в столице составляет около 15 тысяч гектаров, при этом примерно две 2 тысяч гектаров неэффективны.
Ранее заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал, что более 9,5 тысяч рабочих мест будут созданы в Москве благодаря комплексному развитию бывших промзон.
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