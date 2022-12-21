Ефимов: Первый корпус Инновационного центра электроники построили в ОЭЗ в Зеленограде

На площадке «МИЭТ» особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде построен первый корпус Инновационного центра электроники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, там будет размещено производство электронных модулей и радиоэлектронной аппаратуры.

«Предприятия смогут локализовать в нем свои производственные мощности уже в начале 2023 года. Возведением Инновационного центра электроники площадью более пяти тысяч квадратных метров занимался один из первых резидентов столичной ОЭЗ – «Зеленоградский инновационно-технологический центр», – рассказал вице-мэр.

Он также подчеркнул, что компания с 2006 года инвестировала в развитие своего производства почти 1,5 миллиарда рублей.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, концепция Инновационного центра предусматривает возведение двух корпусов, где прежде всего разместятся резиденты площадки «МИЭТ» ОЭЗ «Технополис Москва».

Он также добавил, что на базе новых площадей будут освоены технологии производства печатных плат 5 класса точности, а также будет налажено серийное производство СВЧ-электроники с несущими частотами более 40 ГГц.

Строительство инновационного центра электроники придаст мощный импульс к развитию всей территории ОЭЗ, где работают 33 компании отрасли микроэлектроники, считает генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По его словам, с января по сентябрь 2022 года сумма их инвестиций в производство составила почти 15 миллиардов рублей, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, эти компании создали почти 860 новых вакансий, резюмировал Дегтев.

Во втором, ещё не построенном, 11-этажном административном корпусе общей площадью свыше 20,5 тысячи квадратных метров будут выполняться инжиниринговые работы и вестись подготовка выпускников университета «МИЭТ».

